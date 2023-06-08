Жителей Куньи подключат к газу до начала отопительного сезона

16:31, 08 июня 2023, ПАИ

Жительница Куньи на приёме у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросила ускорить темпы газификации посёлка. Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона, приём прошёл сегодня, 8 июня, по поручению президента РФ.

Всего в муниципалитете планируется догазифицировать свыше 500 домовладений. Заявки поданы. Заключено 170 договоров, из них порядка 40 домов оснащены необходимым оборудованием и готовы к подключению. Михаил Ведерников поручил главе Куньинского района Олегу Лебедеву актуализировать этот список. Во время связи с заявителем губернатор договорился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз Псков» о том, что подключение этих домов к газу будет выполнено до начала отопительного сезона. «Остальные заявки должны быть отработаны в соответствии с графиком», — поставил задачу глава региона.

Самой заявительнице ждать газ осталось недолго. Газовики при содействии правительства области подключат её дом к газораспределительным сетям уже завтра.

Жительницу Порховского района интересовало, будет ли продолжение ремонта дороги Подсевы – Славковичи.

Губернатор на вопрос заявительницы ответил утвердительно, пояснив, что в этом году в нормативное состояние приведут последний из трёх участков: Скрипово – Славковичи протяженностью около трёх километров. Первые два отрезка отремонтированы с 2019 по 2022 год. Таким образом, десятикилометровая дорожная ветка, соединяющая порховское и островское направления, стала комфортной и безопасной для движения.