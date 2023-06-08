Загородный гостиничный комплекс откроют в Пушкиногорском районе

16:36, 08 июня 2023, ПАИ

Многофункциональный загородный гостиничный комплекс откроют в Пушкиногорском районе. Инвестиционный проект представили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на заседании Совета по инвестициям, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Инвестор уверен, что развитие имеющихся точек притяжения туристов и появление новых площадок в регионе позволит вывести Псковскую область на ещё более высокий конкурентный уровень среди сервисов гостеприимства на Северо-Западе как в части вариативности отдыха, так и по качеству предоставляемых услуг.

Соглашение о реализации проекта между правительством Псковской области и инвестором подпишут в рамках Петербургского экономического международного форума, который пройдёт с 14 по 17 июня.