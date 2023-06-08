Пациенты Псковской инфекционки высоко оценили качество оказываемых им медуслуг

22:04, 08 июня 2023, ПАИ

Пациенты Псковской областной инфекционной клинической больницы высоко оценили качество оказываемых им медицинских услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения

По данным опроса, 96,5 % пациентов, выписавшихся из стационара Псковской областной инфекционной больницы, остались довольны качеством оказания медицинских услуг и обслуживанием в целом. Эта цифра сформирована из анализа соцопроса, проведённого в пяти отделениях учреждения с 1 по 31 мая текущего года.

Работу врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала пациенты оценили на 4,97 балла по пятибалльной шкале. Лишь четверо снизили оценку, остальные отметили, что медперсонал состоит из тактичных, отзывчивых и доброжелательных специалистов.

«Это очень важные и ценные слова, ведь мы стараемся найти подход к каждому пациенту, стараемся быть внимательными и поддерживать в трудные времена. Возможно, поэтому соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала держится на высоком уровне – в этом месяце общий балл снова составил 4,97», – отметили в пресс-службе областной инфекционный больницы.

Самый низкий балл в этом месяце – 4,89 – оказался у питания. При этом можно отметить положительную динамику в течение трёх месяцев. В апреле в анкетах встречались двойки и даже единицы, а общий балл составил 4,8. Сейчас же только 14 респондентов оценили больничную еду на четвёрки, трое – на тройки.