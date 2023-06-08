С профессиональным праздником поздравили депутаты Псковской гордумы работников соцсферы

17:12, 08 июня 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, прошло в Пскове 8 июня. В нем приняли участие представители городских и областных властей, руководители и специалисты территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области, работники социальной сферы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

От имени депутатов Псковской городской Думы участников праздничного мероприятия поздравил председатель ПГД Александр Гончаренко. «Я неоднократно убеждался в том, что в вашей профессии случайных людей не бывает. Невозможно представить себе человека этой профессии, не обладающего такими качествами, как милосердие, доброта, сострадание, душевная теплота и забота о людях, которым необходимо особое внимание государства», - отметил он.

Также председатель городской Думы вручил благодарственные письма заведующему отделением социально-психологической помощи Областного центра семьи Татьяне Карпенко, специалисту по реабилитации инвалидов Производственно-интеграционных мастерских Екатерине Каштановой, заместителю директора областного Центра социального обслуживания Лидии Жизневской, оператору стиральных машин Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Вере Денисовой и начальнику отдела автоматизации территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Евгению Николаеву.