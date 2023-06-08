Псковская область представляет четыре проекта на Всероссийском фестивале по архитектурному наследию

17:18, 08 июня 2023, ПАИ

Четыре проекта Псковской области участвуют в шестом всероссийском фестивале «Архитектурное наследие — 2023», который проходит в Самаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тема мероприятия: Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России.

В номинации «Культурное наследие регионов России» представлен проект по сохранению памятников исторического цента города Печоры. Буклет «Храмы Псковской архитектурной школы в губернском Пскове ХVIII–XIX веков» претендует стать лучшим печатным изданием об архитектурном наследии. В номинации «Лучший объект сохранения и развития» от региона участвуют проект реставрации и приспособления ОКН ФЗ «Церковь Одигитрии на Печерском подворье» и проект «Меры по сохранению Святой Анастасии у Ольгинского моста в городе Пскове».

В фестивале принимают участие российские и зарубежные архитекторы, реставраторы, руководители архитектурных мастерских, представители производственных компаний, а также государственных, общественных, научно-исследовательских, проектных и образовательных учреждений. Псковскую область на мероприятии представляют председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

В программе фестиваля смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, а также строительные и реставрационные технологии.

Мероприятие проводится ежегодно с целью поиска и выявления лучших примеров сохранения и приспособления к современным условиям памятников архитектуры и исторической градостроительной среды России. Организатор фестиваля — Союз архитекторов России.