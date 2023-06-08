Более 15 соцработников наградили в честь праздника в Гдове

18:26, 08 июня 2023, ПАИ

В Гдовском районе прошло мероприятие, посвящённое Дню социального работника. Главными гостями праздника стали люди, которые всегда готовы прийти на помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам, а также семьям и детям, сообщила газета «Гдовская заря».

Один за другим на сцену приглашались гдовичи, отдавшие этой работе несколько десятков лет. Почетными грамотами Комитета по социальной защите Псковской области награждены Татьяна Тугаринова и Ирина Турмусова. Более 15 человек также были отмечены благодарственными письмами от профильного комитета.

Среди почётных гостей праздника был заместитель главы Гдовского района по экономическим вопросам Александр Авраменко. Он поздравил присутствующих с профессиональным праздником. Также благодарственными письмами Администрации Гдовского района Александр Олегович отметил директора дома-интерната для престарелых и инвалидов Нину Мошникову и начальника территориального отдела Гдовского района Комитета по социальной защите Псковской области Татьяну Ломакову.

Украсили праздник выступления артистов Центра Досуга и Культуры г. Гдова: Сергея Котяхова, Елены Богдановой, Павла Костогладова, Екатерины Варуск, Натальи Берсеневой, а также творческие коллективы «Голосята» и «Гармония». По достоинству оценили гости праздника профессионализм ведущей — Юлии Тарасовой.