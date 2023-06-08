Пьяный водитель учинил ДТП, пострадали два человека

20:17, 08 июня 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе, на 26-м километре автодороги Пушкинские Горы – Захино – Барабаны, 42-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем «Нива-Шевроле», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-Калина» под управлением 73-летнего мужчины. Об этом сообщили в ОГИБДД Пушкиногорского района.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Лада-Калина». Они были доставлены в медучреждение и после осмотра отпущены домой.

Водитель «Нивы-Шевроле» после совершения ДТП попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.