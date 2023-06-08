Первый брак в стенах Музея друзей Саввы Ямщикова заключили сегодня

20:55, 08 июня 2023, ПАИ

Музей друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах в апреле 2023 года заключил с комитетом юстиции Псковской области соглашение о государственной регистрации браков в стенах и на территории музея. Об этом сообщается на официальной странице учреждения.

В первую субботу июня в музейных залах состоялась первая регистрация. Жених – уроженец Пушкинских Гор, невеста – из Рязани, и, как удалось узнать, она учитель начальных классов в средней школе имени А. С. Пушкина. Регистрация и свадьба после долгих раздумий и множества вариантов прошла в стиле бохо.