Аэрофотосъёмка с помощью квадрокоптеров пройдёт в Островском районе

21:13, 08 июня 2023, ПАИ

В Островском районе в рамках исполнения контракта, заключённого с ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области», до 30 июня будет проводиться аэрофотосъёмка с помощью квадрокоптеров, сообщила газета «Островские вести».

В целях привязки к местности исполнители работ будут выкладывать на местности белые полотнища с чёрной точкой.