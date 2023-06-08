Аэрофотосъёмка с помощью квадрокоптеров пройдёт в Островском районе
В Островском районе в рамках исполнения контракта, заключённого с ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области», до 30 июня будет проводиться аэрофотосъёмка с помощью квадрокоптеров, сообщила газета «Островские вести».
В целях привязки к местности исполнители работ будут выкладывать на местности белые полотнища с чёрной точкой.
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08 июня 2023
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