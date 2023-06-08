Студенты ПсковГУ посетили экскурсии в Михайловском
Студенты социально-экономических направлений ПсковГУ посетили ряд предприятий Пушкиногорского района, сообщила газета «Пушкинский край».
Студенты участвуют в реализации проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края». Их цель – составить инвестиционные паспорта муниципалитетов Псковской области. На данный момент разрабатывается инвестиционный паспорт Пушкиногорского района.
Ребята побывали на экскурсии в Михайловском и Свято-Успенском Святогорском монастыре.
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