Студенты ПсковГУ посетили экскурсии в Михайловском

21:33, 08 июня 2023, ПАИ

Студенты социально-экономических направлений ПсковГУ посетили ряд предприятий Пушкиногорского района, сообщила газета «Пушкинский край».

Студенты участвуют в реализации проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края». Их цель – составить инвестиционные паспорта муниципалитетов Псковской области. На данный момент разрабатывается инвестиционный паспорт Пушкиногорского района.

Ребята побывали на экскурсии в Михайловском и Свято-Успенском Святогорском монастыре.