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Общество

Студенты ПсковГУ посетили экскурсии в Михайловском

Студенты социально-экономических направлений ПсковГУ посетили ряд предприятий Пушкиногорского района, сообщила газета «Пушкинский край».

Фото газеты «Пушкинский край»

Студенты участвуют в реализации проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края». Их цель – составить инвестиционные паспорта муниципалитетов Псковской области. На данный момент разрабатывается инвестиционный паспорт Пушкиногорского района.

Ребята побывали на экскурсии в Михайловском и Свято-Успенском Святогорском монастыре.

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