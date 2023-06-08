Борис Елкин награждён региональной медалью Александра Невского
Депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова поздравила главу города Пскова Бориса Елкина с получением медали Александра Невского. Об этом она сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Это хороший повод для радости, но, как сказал Борис Андреевич, есть над чем работать!» – говорится в сообщении.
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