Борис Елкин награждён региональной медалью Александра Невского

22:09, 08 июня 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова поздравила главу города Пскова Бориса Елкина с получением медали Александра Невского. Об этом она сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это хороший повод для радости, но, как сказал Борис Андреевич, есть над чем работать!» – говорится в сообщении.