Водитель и пассажир госпитализированы в результате ДТП в Новосокольниках

21:53, 08 июня 2023, ПАИ

В Новосокольниках на перекрёстке улиц Шоссейной и Речной произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Ford. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате ДТП пострадали 36-летний водитель Mitsubishi и пассажир Ford. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.