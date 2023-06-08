Водитель и пассажир госпитализированы в результате ДТП в Новосокольниках
В Новосокольниках на перекрёстке улиц Шоссейной и Речной произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Ford. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали 36-летний водитель Mitsubishi и пассажир Ford. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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