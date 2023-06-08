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Общество

В Пыталовском районе волонтёры провели субботник

В преддверии Дня России волонтёры муниципального центра добровольчества Пыталовского района провели акцию #Сделаем_Россию_Лучше, сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Фото из телеграм-канал «Доброволец Псковской области»

Волонтёры и специалисты центра добровольчества, педагоги и студенты Пыталовского многопрофильного колледжа, а также неравнодушные жители города Пыталово провели субботник на территории деревни Баластница.

Целью акции стало привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды, а также демонстрация того, что каждый может внести свой вклад в дело защиты природы.

Волонтёры разместили информационные плакаты, призывающие к культуре поведения на природе.

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