В Госдуме одобрили законопроект о повышении призывного возраста

22:45, 08 июня 2023, ПАИ

Комитет Госдумы одобрил законопроект о постепенном повышении призывного возраста, сообщили в «Российской газете».

Согласно тексту поправок, призыву подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);

от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

Авторы полагают, что принятие закона позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва. Депутаты напомнили, что в ходе учёбы гражданам приходится являться с этой целью обычно не менее двух раз.