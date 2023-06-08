В Госдуме одобрили законопроект о повышении призывного возраста
Комитет Госдумы одобрил законопроект о постепенном повышении призывного возраста, сообщили в «Российской газете».
Согласно тексту поправок, призыву подлежат граждане в возрасте:
- от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);
- от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);
- от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).
Авторы полагают, что принятие закона позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва. Депутаты напомнили, что в ходе учёбы гражданам приходится являться с этой целью обычно не менее двух раз.
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