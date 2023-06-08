ФОТОФАКТ В Себеже ведутся работы по благоустройству пляжа

23:02, 08 июня 2023, ПАИ

На территории озера Ороно в Себежском районе ведутся работы по благоустройству городского пляжа, сообщила газета «Призыв».

Часть территории, предназначенной для отдыха, будет обеспечена навесами, часть, предназначенная для обслуживания, – туалетом, дорожками, стендами с информацией.

За реконструкцию пляжа по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году проголосовало большинство жителей Себежского района.