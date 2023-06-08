ФОТОФАКТ В Себеже ведутся работы по благоустройству пляжа
На территории озера Ороно в Себежском районе ведутся работы по благоустройству городского пляжа, сообщила газета «Призыв».
Часть территории, предназначенной для отдыха, будет обеспечена навесами, часть, предназначенная для обслуживания, – туалетом, дорожками, стендами с информацией.
За реконструкцию пляжа по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году проголосовало большинство жителей Себежского района.
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