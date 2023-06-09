Международный день архивов отмечается сегодня

07:45, 09 июня 2023, ПАИ

Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, учрежден Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада), сообщает calend.ru.

В этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.

Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.

Деятельность организации направлена на решение вопросов эффективного управления архивами и сохранения, обработки и использования архивного наследия в мире через установление международных стандартов и повышение квалификации архивистов, а также обеспечения доступа к архивам через осуществление диалога между архивистами, политиками, предпринимателями и простыми пользователями архивов.

Архивы, будучи своего рода информационными центрами, обеспечивают доступ к ретроспективной документной информации, содействуют в решении задач социально-экономического развития страны, эффективного государственного управления, а также обеспечивают научное познание прошлого.

Но архивы – это не только серьёзный информационный ресурс культурного и исторического наследия. В жизни каждого отдельного человека архивы порой играют не меньшую роль. Ведь там хранятся индивидуальные сведения о каждом из нас, о каких-либо юридических сделках, финансовых операциях и т. д. Разнообразие архивных источников и форматов огромно. Поэтому архивные данные являются ценным свидетельством экономического, политического и социального развития человечества.

Сохранить документальное наследие, дать возможность людям знакомиться с уникальными документами – главная задача архивистов.

Поэтому День архивов – это не только профессиональный праздник всех работников отрасли, но и памятная дата, установленная для привлечения внимания широкой общественности к достижениям и проблемам архивного дела.

Напомним, что в России профессиональный праздник работников архивов отмечается ежегодно 10 марта.