В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе

08:43, 09 июня 2023, ПАИ

Для россиян следующая рабочая неделя будет четырехдневной. Об этом напомнили в Роструде.

Празднование Дня России 12 июня в этом году выпадает на понедельник, в связи с чем трехдневные выходные продлятся с 10 по 12 июня. Рабочая неделя будет длиться со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня.

«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска», — пояснил руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

В августе 2022 года правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год в России. После июньского праздничного выходного россияне отдохнут с 4 по 6 ноября.

До этого россияне отдыхали в начале мая. Это было связано с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также 9 мая — Дня Победы.