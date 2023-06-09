Офис псковской поликлиники на улице Красноармейской временно закрыт
Работа офиса Псковской городской поликлиники на улице Красноармейской, 26 временно приостановлена для проведения необходимых ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Приём пациентов проводится в поликлинике № 2 (улица Коммунальная, 23).
«Для вашего удобства можно воспользоваться дистанционной записью через порталы «Госуслуги», «К врачу.ру», соцсети поликлиники, а также через инфоматы, установленные в холле поликлиники. Самостоятельно можно записаться на приём к врачу – участковому терапевту, врачу общей практики, фельдшеру, хирургу, травматологу-ортопеду, отоларингологу, офтальмологу, акушеру-гинекологу, дерматовенерологу», – отметили в поликлинике.
По любым вопросам, в том числе по вопросам записи к врачам, можно обращаться по единому телефону информационно-справочной службы поликлиники (кол-центр): 299-028 (работает круглосуточно). Регистратура поликлиники № 2: телефон 56-96-98 или 56-78-15.
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