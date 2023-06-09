Игорь Иванов принял участие в заседании президиумов региональных профобъединений в Великом Новгороде

10:08, 09 июня 2023, ПАИ

В Великом Новгороде состоялось заседание президиумов Псковского, Смоленского, Витебского, Новгородского профобъединений.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного совета профсоюзов, в рамках мероприятия участники посетили ПАО «Акрон», где обсудили практику работы профобъединений по созданию безопасных условий труда на рабочих местах.

Представитель ПАО «Акрон» рассказал, что в основе бизнес-модели компании лежит эффективная цепочка взаимосвязанных сегментов бизнеса: добыча сырья, производство минеральных удобрений, логистика и дистрибуция. Вертикальная интеграция позволяет контролировать всю цепочку создания добавленной стоимости и обеспечивает эффективность и конкурентоспособность бизнеса.

В свою очередь председатель псковского профобъединения Игорь Иванов рассказал о деятельности облсовпрофа в сфере охраны труда. Он особо выделил программы обучения по охране труда, которые были организованы в 2021–2022 годах. За этот период прошли дистанционное обучение около 400 членов профсоюзов.

«На заседании президиума Псковского облсовпрофа мы приняли решение организовать в этом году обучение ещё 200 человек: уполномоченных по охране труда, членов комиссий по охране труда, по проверке знаний требований охраны труда, руководителей структурных подразделений. Для нас это важное направление, которому мы уделяем особое внимание. Надеемся, что все наши планы в области охраны труда в этом году будут реализованы», – сообщил Игорь Иванов.

Он также добавил, что профсоюзы проводят проверки соблюдения работодателями требований охраны труда, принимают участие в расследованиях несчастных случаев на производстве, проводят экспертизы документации, которая должна быть на предприятиях и в организациях по охране труда.