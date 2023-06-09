Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам

11:14, 09 июня 2023, ПАИ

Торжественное вручение паспортов юным псковичам состоялось на площадке Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 9 июня, в преддверии Дня России, передаёт корреспондент ПАИ.

В торжественной обстановке главный документ гражданина РФ из рук главы Пскова Бориса Елкина получили 24 подростка, которым исполнилось 14 лет.

Глава города отметил, что получение паспорта – важный момент в жизни гражданина России.

«Это первый ответственный документ в жизни детей, хотелось бы, чтобы они его уважали, берегли и, главное, чтобы сегодня не потеряли, а потом, если что, – восстановим», – сказал Борис Елкин.

В завершение мероприятия участники встречи сфотографировались на память.

Напомним, вручение в торжественной обстановке паспортов молодым псковичам стало доброй традицией. Основной документ также вручается в День Государственного флага РФ, в День Конституции и в другие особо значимые праздники.