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Общество

Набор на IT-специальности стартовал в псковских образовательных учреждениях

Ряд образовательных учреждений Псковской области объявил набор на IT-обучение в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

В Псковский политехнический колледж можно поступить на базе 9 класса по следующим специальностям: 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Обучение проходит на бюджетной основе со сроком 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов по профессии 540120 «Графический дизайнер» со сроком обучения 1 год 10 месяцев, обучение платное.

Условия приёма в колледж – конкурс аттестатов. Поступающие могут подать документы, либо обратившись лично в образовательную организацию, либо с использованием функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг (портал госуслуг).

Адрес приёмной комиссии: дом 124, улица Леона Поземского, Псков. Справки по телефонам: 75-11-05, 8-931-900-02-54. Сайт по ссылке.

В Псковский кооперативный техникум можно подать документы на специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование по квалификации разработчик веб и мультимедийных приложений».

Форма обучения: очная. Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

В колледже отметили, что есть 15 бюджетных мест для поступающих на базе 9 классов. Отбор на бюджетные места осуществляется на конкурсной основе путём расчёта среднего балла аттестата, без вступительных испытаний. Телефоны: +7 (8112) 75-38-82, +7 (8112) 72-28-36. Ссылка на сайт. Электронная почта: pskov-koop@yandex.ru.

Великолукский политехнический колледж в 2023 году осуществляет приём абитуриентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» с присвоением квалификации «Разработчик ВЭБ и мультимедийных приложений». Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательном учреждении приём документов продлевается до 25 ноября текущего года. Абитуриенты до истечения сроков подачи документов должны предоставить следующие документы: копию и оригинал паспорта, оригинал документа об образовании, четыре штуки фото размером 3 на 4, справку о медицинской комиссии, СНИЛС, документы, предусматривающие льготы.

Поступающие могут подать документы следующими способами: лично в образовательную организацию, с использованием функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг (портал госуслуг), оператором почтовой связи.

С информацией по вопросам поступления можно ознакомиться на сайте в разделе «Абитуриент», а также по телефону 8 (8811)-539-28-51.

Помимо этого, документы можно подать в Передовую инженерную школу Союзного государства (ПИШ).

Направления обучения:

  • «Интеллектуальные производственные технологии и роботизированные системы», которое направлено на создание наукоемких высокотехнологичных приводов мехатронных и роботизированных систем для цифрового производства в рамках импортозамещения;
  • «Гибридные аддитивные технологии и производство с применением высококонцентрированных источников энергии». Оно нацелено на разработку и развитие гибридных аддитивных технологий методами послойной лазерной наплавки и прямого лазерного выращивания для решения задач различных отраслей промышленности, в том числе формирования покрытий различного функционального назначения из порошковых материалов методами газотермического напыления, плазменной и лазерной наплавки, лазерного легирования и закалки, а также выращивания крупногабаритных заготовок для роботизированных систем нового поколения;
  • «Технологии и новые многофункциональные материалы для формирования покрытий различного функционального назначения методами плазменной и лазерной обработки» нацелено на разработку технологий нанесения и составов порошковых материалов для гибридного аддитивного производства, обеспечивающих формирование покрытий различного функционального назначения с заданными эксплуатационными характеристиками с использованием методов плазменной и лазерной обработки.
  • «Цифровые модели технологических процессов формообразования» ставит целью разработку цифровых моделей технологических процессов формообразования, реализуемых на станках с программным управлением.

Новые образовательные программы:

  • Электрические машины мехатронных и роботизированных систем;
  • Искусственный интеллект в автоматизации проектирования;
  • Встраиваемые системы;
  • Интеллектуальная робототехника;
  • Управление наукоемкими производствами;
  • Инновационные технологии в машиностроении (программа двух дипломов с БНТУ);
  • Искусственный интеллект и предиктивная аналитика;
  • Инжиниринг технологического оборудования;
  • Высокоэнергетические технологии обработки деталей (программа двух дипломов с БНТУ);
  • Математическое моделирование современных технических систем;
  • Методы реинжиниринга современных электроприводов.

Контакты: Псковский государственный университет, адрес: дом № 2, площадь Ленина, Псков. Телефон: +7(8112) 201-699. Электронная почта: rector@pskgu.ru.

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