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Общество

Больше тысячи вакансий будет представлено на этапе всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области

В Псковской области, во всех муниципальных образованиях, 23 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В этот день ярмарки развернутся одновременно во всех регионах Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главной точкой притяжения в регионе станет Псков, где в спортивно-развлекательном парке «Простория» с 10:00 до 16:00 пройдет множество тематических мероприятий для самых разных категорий граждан. Ярмарка будет интересна безработным, гражданам, которые намерены сменить карьерную траекторию, студентам, выпускникам, старшеклассникам и их родителям.

Более 50 работодателей из приоритетных отраслей экономики и оборонно-промышленного комплекса представят около 1,2 тысячи рабочих мест. Кроме того, запланированы лекционные, выставочные мероприятия, мастер-классы и деловые игры. Дополнительная информация, а также запись на мастер-классы – на официальном портале мероприятия.

Основная цель ярмарки – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании будущей профессиональной карьеры. Посетители ярмарки также смогут узнать о способах повышения профессиональных компетенций, возможности прохождения переобучения по востребованной профессии, а также о поддержке со стороны государства при трудоустройстве.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в рамках нацпроекта «Демография».

 

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