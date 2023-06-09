Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают присоединиться к акции «Окна России»
Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В рамках акции необходимо оформить окна своих квартир, домов и офисов рисунками, картинками, надписями, посвященными России. Для оформления можно использовать краски, наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно было видно с улицы. К оформлению окон рекомендуется подходить творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из украшенного окна через сердце.
Чтобы объединить разные окна по всей стране и узнать о символах и визитных карточках других регионов, участники выкладывают фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии.
Акция проходит с 8 по 12 июня по всей стране.
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