Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают присоединиться к акции «Окна России»

11:45, 09 июня 2023, ПАИ

Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках акции необходимо оформить окна своих квартир, домов и офисов рисунками, картинками, надписями, посвященными России. Для оформления можно использовать краски, наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно было видно с улицы. К оформлению окон рекомендуется подходить творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из украшенного окна через сердце.

Чтобы объединить разные окна по всей стране и узнать о символах и визитных карточках других регионов, участники выкладывают фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии.

Акция проходит с 8 по 12 июня по всей стране.