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Общество

В Псковской области очищено от мусора более 60 км прибрежных зон

В Псковской области в рамках акции «Вода России» очищено от мусора более 60 км прибрежных зон, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В апреле – мае убрано свыше 64 км прибрежной зоны. Территория освобождена от пластиковых бутылок, пакетов, банок и прочего мусора. В экологических субботниках приняли участие около 1,5 тысяч человек из 20 районов Псковской области.

Акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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