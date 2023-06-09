Псковский хирург Синица спас проглотившего серёжку эму

13:07, 09 июня 2023, ПАИ

Эму, проглотившего серёжку, спасли в псковской ветеринарной клинике. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Птице три месяца, её зовут Гера. «Гера поступила с жалобой на то, что пять дней назад сняла золотую серёжку с уха владелицы и тут же проглотила. Естественным путём серёжка организм птицы не покинула, хотя птица чувствовала себя хорошо», – отметили в ветклинике.

По результатам рентгенологического исследования врачи установили наличие серёжки в проекции мышечного отдела желудка. Гере назначили голодную диету в течение 18 часов и направили на эндоскопическое обследование желудка.

«Эзофагогастродуоденоскопия выполнялась гибким гастроскопом диаметром 8 мм. В мышечном желудке выявлено наличие небольшого количества кормовых масс и съеденная серёжка», – рассказали в ветеринарной клинике.

Врачи произвели удаление инородного предмета с помощью манипулятора. «Признаков наличия травмы мышечного, слизистого желудка и пищевода не выявлено», – заверили специалисты.

Птицу спас хирург, эндоскопист, специалист по лечению экзотических животных Павел Синица.