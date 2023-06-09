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Общество

Жителям Псковской области разъяснили, куда обращаться при обнаружении свалки

Регоператор разъяснил жителям Псковской области, куда обращаться при обнаружении свалки.

Так, жительница Гдовского района пожаловалась на несанкционированную свалку на берегу озера Взглядово. Также жалобы поступают и с других участков района, сообщается в группе «Мехуборка. Псков».

Фото: «Мехуборка. Псков»

«Местное население сваливает мусор на берег озера. Везут тракторами и прицепами каждый день. Закапывают в толщу песка и разравнивают тракторами», – написала местная жительница в адрес регоператора. Несанкционированные свалки возникли на берегу Взглядово Полновской волости, Раскопель Спицинской волости, в Юшкинской и Черневской волостях, уточнили представители регоператора.

В «Экопроме» ответили, что в соответствии со статьёй 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Напомним, что регоператор оказывает услугу по вывозу отходов ТКО. При обнаружении свалки строительных отходов, отходов растительного происхождения, досок, брёвен и других отходов, не относящиеся к твердокоммунальным, следует обращаться в администрацию района, которая примет меры к установлению собственника и ликвидации свалки.

При получении информации о месте нахождения свалки ТКО регоператор направит собственнику уведомление-требование о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО, которое в течение 30 суток должно быть исполнено.

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