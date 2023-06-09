Жителям Псковской области разъяснили, куда обращаться при обнаружении свалки

15:59, 09 июня 2023, ПАИ

Регоператор разъяснил жителям Псковской области, куда обращаться при обнаружении свалки.

Так, жительница Гдовского района пожаловалась на несанкционированную свалку на берегу озера Взглядово. Также жалобы поступают и с других участков района, сообщается в группе «Мехуборка. Псков».

​

«Местное население сваливает мусор на берег озера. Везут тракторами и прицепами каждый день. Закапывают в толщу песка и разравнивают тракторами», – написала местная жительница в адрес регоператора. Несанкционированные свалки возникли на берегу Взглядово Полновской волости, Раскопель Спицинской волости, в Юшкинской и Черневской волостях, уточнили представители регоператора.

В «Экопроме» ответили, что в соответствии со статьёй 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Напомним, что регоператор оказывает услугу по вывозу отходов ТКО. При обнаружении свалки строительных отходов, отходов растительного происхождения, досок, брёвен и других отходов, не относящиеся к твердокоммунальным, следует обращаться в администрацию района, которая примет меры к установлению собственника и ликвидации свалки.

При получении информации о месте нахождения свалки ТКО регоператор направит собственнику уведомление-требование о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО, которое в течение 30 суток должно быть исполнено.