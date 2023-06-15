Венера и Марс: меряемся страстями и темпераментами

18:01, 15 июня 2023, ПАИ

Венера с Марсом идут на сближение, а в людях просыпаются страсти. Летят пух и перья, а искру можно будет высечь даже из самого бесчувственного чурбана.

В течение целого месяца – с середины июня до середины июля — две гендерные планеты Венера и Марс будут находиться в соединении в знаке Льва. Об особенностях периода и о том, как лучше всего использовать его энергии, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Наиболее точное соединение, в пределах 4–5 градусов, а значит, и максимально сильное проявление этих энергий будет в период с 18 июня по 10 июля.

Чтобы лучше всего понять символику небесной погоды, стоит обратиться к мифологии и вспомнить взаимоотношение римских Венеры с Марсом или их греческих аналогов Афродиты с Аресом. Они хоть и боги, но ревнуют, капризничают, изменяют и мстят совершенно как люди.

Если в вашей сложившейся паре есть проблемы и напряжение, в этот период точно стоит ждать обострения, страсти могут начать кипеть, даже если вы, в принципе, не склонны к бурному выяснению отношений. Положительный момент заключается в том, что вы сможете встать лицом к лицу с проблемой и наконец-то попробовать разобраться с тем, что долго мучило и не находило выхода. А за кульминацией всегда следует спад напряжения.

В целом усиливается элемент соревновательности между партнёрами. Если вы до сих пор не выяснили, кто в вашей паре главный, можете опять начать мериться темпераментами и достижениями. В самых худших проявлениях речь может идти даже о деспотизме.

В этот период люди в целом начинают охотнее флиртовать, знакомиться и гораздо быстрее идут на сближение друг с другом. Вполне вероятно, что к третьему свиданию вы уже будете жить в одной квартире. Только следует иметь в виду, что Лев — знак, склонный к показушности, позёрству и пусканию пыли в глаза. И новый перспективный знакомый потом может оказаться совсем не тем, за кого себя выдавал. Та же схема может действовать и в отношении новых деловых контактов. Но Лев — знак фиксированный, а значит, устойчивый, поэтому отношения, начавшиеся в этот период, будут характеризоваться стабильностью и долгосрочностью, особенно если убрать мишуру и оценить всё стоящее, что осталось. Это неплохой период для свадеб.

Я частично касалась особенностей этого соединения в своём прогнозе на июнь. Повторю главное: период хорош для пиара, развития личного бренда, привлечения внимания к своей персоне и продуктам своего труда, развития своего блога. Особенно хорошо идут проекты, связанные с рекламой, красотой, ивентом, театрально-концертной деятельностью, организацией праздников, развитием детей и любым индивидуальным творчеством. Это очень хорошее время для старта либо расширения бизнеса в этих сферах. Наиболее удачный период именно для старта — с 20 июня по 3 июля.

При соединении Венеры с Марсом люди в целом охотнее расстаются с деньгами, склонны к импульсивным, необдуманным тратам и к более дорогим покупкам. Если вы хотите, чтобы ваш товар успешнее продавался, в рекламе делайте акценты на роскоши, престиже и звёздности: выпил нашего лимонаду — и стал королём! Да, схема примитивная, но работающая.

Но следуют иметь в виду, что финансовые риски в этот период тоже возрастают и легче попасться в сети очередного потомка МММ, пусть и маскирующегося под солидную компанию (не забываем про пускание пыли в глаза!). Не ведитесь на заманчивые обещания и красивые обёртки, просчитывайте все последствия. Ну а если у вас были сложности с получением кредита, можно попытаться ещё раз. Финансовые учреждения в этот период тоже охотнее расстаются с деньгами.

К сожалению, должна сказать ещё об одной стороне этого соединения. Любая конфронтация в этот период будет только усиливаться — это касается конфликтов как между людьми, так и между странами. Самый большой потенциал напряжения в этом смысле несёт в себе последняя неделя июня. Будьте внимательны и осторожны.