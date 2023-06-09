В два раза чаще псковичи стали использовать для интернет-покупок сервис SberPay

15:03, 09 июня 2023, ПАИ

С начала 2023 года объём платежей через сервис SberPay Online в Псковской области достиг 185 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций – более 140 тысяч покупок в интернете совершили псковичи за пять месяцев текущего года. Это в 2,4 раза больше показателя прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбербанка.

По итогам пяти месяцев 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay Online, в портфеле банка превысила прошлогодний показатель более чем в два раза и составила 44 %.

«Клиенты Сбера знают, как сделать шопинг не только удобным, но и максимально безопасным. Со SberPay во время онлайн-покупок не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения. При оформлении заказа достаточно нажать на зелёную кнопку SberPay. Система автоматически перенаправит вас в приложение «СберБанк Онлайн», в котором вы легко оплатите покупку. При этом на экране своего смартфона вы увидите название магазина, сумму операции и остаток на карте, чтобы ещё раз проверить правильность списаний», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Зелёная кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране, и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.

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