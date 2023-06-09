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Общество

Российские эксперты сферы охраны объектов культурного наследия приедут в Псков на межрегиональный форум

Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове 6 и 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Форум соберёт экспертов сферы охраны объектов культурного наследия из разных регионов Российской Федерации, среди них Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Карелия и другие.

В этом году в рамках форума планируется обсудить вопросы сохранения объектов всемирного наследия на национальном уровне, продвижения памятников истории и культуры, различные аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях. Кроме того, пройдёт круглый стол «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

На Псковской земле межрегиональный форум пройдёт уже в третий раз. Мероприятие стало важным событием в жизни региона и новой профессиональной платформой для обмена достижениями и опытом, разработки новых стратегий. Форум объединяет участников процесса управления объектами всемирного наследия с целью повышения его эффективности, позволяя выделить направления для будущей работы, обменяться информацией, получить новые данные о достижениях в области управления объектами всемирного наследия.

Анкеты для участия в форуме принимаются до 16 июня 2023 года. Возможно участие с докладами и в качестве слушателей. Для получения дополнительной информации, а также по вопросам информационного сотрудничества необходимо обращаться в пресс-службу форума

Организаторы форума: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, Служба управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

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