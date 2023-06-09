Штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за заморозков

16:18, 09 июня 2023, ПАИ

Штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за заморозков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что 10-12 июня в Мурманской, Псковской, Новгородской областях и Карелии ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов. В этот же период заморозки до 0 - минус 2 градусов прогнозируются в Тверской, Ивановской, Костромской областях», – сообщил он.

Научный руководитель Гидрометцентра порекомендовал жителям всех вышеперечисленных областей защитить урожай. Для этого необходимо обильно поливать его вечером. В Москве и Санкт-Петербурге заморозки не прогнозируются, сказал синоптик.