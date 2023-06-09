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Общество

211 млн рублей потратили на ювелирные украшения в первом квартале жители Псковской области

За первый квартал 2023 года жители Псковской области потратили на ювелирные украшения более 211 миллионов рублей. Объем ювелирного рынка в регионе по сравнению с прошлым годом увеличился на 5%, сообщили ПАИ в пресс-службе одной из ювелирных компаний.

 Средний чек на ювелирные изделия в Псковской области вырос на 17% и составил 5 582 рубля. Это самый высокий показатель роста среднего чека среди регионов СЗФО. 

В целом по стране лидером по росту продаж ювелирных украшений стала Омская область, где рост продаж составил 16% (оборот – более 851 миллиона рублей). Средний чек в Омской области увеличился на 29% и достиг 6 412 рублей. На втором месте лидеров среди регионов по продажам ювелирных изделий Ростовская область — здесь рост составил 14%, а средний чек вырос на 22%, до 7 949 рублей. Жители Ростовской области потратили на ювелирные изделия за указанный промежуток времени более 1,9 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров по тратам на ювелирные украшения Ставропольский край – объем рынка ювелирных изделий составил более 1,1 млрд рублей, а средний чек вырос на 23% и составил 7 785 рублей.

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