В эфир вышел 116-й выпуск «Псковского телеграма»

21:04, 09 июня 2023, ПАИ

116-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 9 июня.

На этой неделе псковичи под впечатлением от инвестпроекта создания парка аттракционов на Железной горе на берегу Великой. Многие впервые услышали такое название – Железная гора, но большинство идеями инвестора впечатлились, теперь ждём: когда же?

Тем временем в районах вслед за Псковом меняют вывески, чтобы соответствовать дизайн-коду. По факту, оказывается, если разобраться, всё не так и страшно, как некоторые пугают. Ну а на чужбине замыслили страшное: португальцы переходят на четырёхдневку. В Псковской области не до того: избирательная кампания набирает обороты, и тут уж не до выходных.

Об этом и многом другом в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорили его ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».