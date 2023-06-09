85 млн рублей направят на покупку диагностического оборудования для больниц и поликлиник Псковской области

16:43, 09 июня 2023, ПАИ

По нацпроекту «Здравоохранение» 85 млн рублей направят на покупку нового диагностического оборудования для больниц и поликлиник Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«Нацпроект нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. - Для улучшения доступности и качества оказываемой медицинской помощи комитетом закупается новое оборудование. В этом году сделан акцент на оснащении фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого будет закуплено 4,2 тысячи единиц оборудования. Почти половина – 2 тысячи – уже поставлены в медицинские организации».

Самыми дорогими покупками станут маммографы. Стоимость одной единицы превышает 14 млн рублей. Они будут установлены в Струго-Красненской межрайонной больнице и Псковской городской поликлинике.

«Новыми цифровыми рентгенами мы оснастим Пушкиногорскую межрайонную больницу и Псковскую городскую поликлинику, передвижной рентген приобретём для Порховской межрайонной больницы», - уточнила Марина Гаращенко.

Системы УЗИ, эндоскопической визуализации, фиброскопы, флюорографы направятся в Псковскую городскую поликлинику, Дедовичскую районную больницу. В Дедовичской районной больнице флюорограф уже установлен, в скором времени, после получения заключения, он начнёт работу.