Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

85 млн рублей направят на покупку диагностического оборудования для больниц и поликлиник Псковской области

По нацпроекту «Здравоохранение» 85 млн рублей направят на покупку нового диагностического оборудования для больниц и поликлиник Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«Нацпроект нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. - Для улучшения доступности и качества оказываемой медицинской помощи комитетом закупается новое оборудование. В этом году сделан акцент на оснащении фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого будет закуплено 4,2 тысячи единиц оборудования. Почти половина – 2 тысячи – уже поставлены в медицинские организации». 

Самыми дорогими покупками станут маммографы. Стоимость одной единицы превышает 14 млн рублей. Они будут установлены в Струго-Красненской межрайонной больнице и Псковской городской поликлинике. 

«Новыми цифровыми рентгенами мы оснастим Пушкиногорскую межрайонную больницу и Псковскую городскую поликлинику, передвижной рентген приобретём для Порховской межрайонной больницы», - уточнила Марина Гаращенко.

Системы УЗИ, эндоскопической визуализации, фиброскопы, флюорографы направятся в Псковскую городскую поликлинику, Дедовичскую районную больницу. В Дедовичской районной больнице флюорограф уже установлен, в скором времени, после получения заключения, он начнёт работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 июня 2023

В Пскове определили победителей отборочного этапа всероссийского конкурса художников
09 июня 2023

Что положить в отпускную аптечку, порекомендовали псковичам
09 июня 2023

Колесо обозрения. Готовится к эфиру 116-й выпуск «Псковского телеграма»
09 июня 2023

Губернатор поддержал инициативы Псковоблсовпрофа в части соцподдержки трудящихся
09 июня 2023

Российские эксперты сферы охраны объектов культурного наследия приедут в Псков на межрегиональный форум
09 июня 2023

Зарядка должна войти в привычку наряду с умыванием – псковский врач
09 июня 2023

Штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за заморозков
09 июня 2023

Проекты в транспортной и дорожной сфере Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...