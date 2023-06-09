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Опубликован график работы псковских поликлиник в праздничные дни

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни, с 10 июня по 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

Структурное подразделение Псковской городской поликлиники «Поликлиника № 1» по адресу улица Кузнецкая, 19 10 июня будет работать по графику рабочей субботы с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, работа клинико-диагностической лаборатории, открыт процедурный кабинет). Также будет вестись обслуживание вызовов, работа медицинских бригад. На вакцинацию можно записаться по предварительной записи или получить прививку в порядке живой очереди в поликлинике.

12 июня работа будет вестись по графику праздничного дежурства с 9:00 до 14:00 (приём терапевта, офтальмолога, хирурга, обслуживание вызовов, а также работа медицинских бригад). Будет работать и кабинет ультразвуковой диагностики.

13 июня – рабочий день, работа по обычному графику.

Структурное подразделение Псковской городской поликлиники «Поликлиника № 2» по адресу улица Коммунальная, 23 10 июня будет работать по графику рабочей субботы с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, открыты клинико-диагностическая лаборатория и процедурный кабинет). Будет вестись обслуживание вызовов, работа медицинских бригад, возможна вакцинация по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике.

12 июня – по графику праздничного дежурства с 9:00 до 14:00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, работа медицинских бригад).

13 июня – рабочий день.

Структурное подразделение Псковской городской поликлиники «Поликлиника № 3» по адресу улица Индустриальная, 23 будет работать 10 июня по графику рабочей субботы с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, КДЛ, процедурный кабинет, обслуживание вызовов, работа медицинских бригад, вакцинация по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике).

11 июня работа осуществляется по графику выходного дня. С 9:00 до 15:00 будут работать кабинеты терапевта и хирурга, а также производиться обслуживание вызовов, работа медицинских бригад. Вакцинация по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике.

12 июня поликлиника будет работать по графику праздничного дежурства. С 9:00 до 14:00 осуществляется приём у терапевта, отоларинголога, офтальмолога. Работают клинико-диагностическая лаборатория, процедурный кабинет, обслуживание вызовов, медицинские бригады.

13 июня – рабочий день.

В поликлинику № 1 можно обратиться по телефонам 66-53-54 (регистратура), 66-53-57, 66-53-58 (вызов врача на дом). Поликлиника № 2: 56-78-15 (регистратура), 56-96-98 (вызов врача на дом). Поликлиника № 3: 53-33-88 (регистратура), 53-29-46 (вызов врача на дом), 53-35-09 (регистратура женской консультации).

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