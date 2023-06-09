Елена Малышева назвала повод для немедленного обращения к врачу

19:14, 09 июня 2023, ПАИ

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам повод для немедленного обращения за медпомощью при усталости. О том, какие дополнительные симптомы должны насторожить человека, испытывающего это состояние, и побудить его срочно записаться на приём к специалисту, она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, сообщает Lenta.ru.

Малышева посоветовала обращаться к врачу тем людям, у которых вместе с усталостью наблюдается двоение в глазах или опущение века. По её словам, эти признаки могут указывать на мышечное заболевание, которое называется миастения.

«Очень часто первый признак этой болезни – усталость. Это симптом, который мы списываем на тысячу причин, но очень важно этот симптом заметить, потому что финал миастении – это нарушение передачи нервного сигнала от нерва к мышце. <...> Это тяжёлое, серьёзное заболевание», – отметила врач.

Она добавила, что при обнаружении этих признаков необходимо записаться на приём к специалисту, потому что в противном случае болезнь продолжит прогрессировать, из-за чего человек может остаться полностью обездвиженным.

Ранее Малышева и её соведущий Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали главную угрозу для здоровья в летнее время. По их словам, в это время года увеличиваются риски образования тромбов. Они посоветовали пить летом много жидкости и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы избежать тромбоза.