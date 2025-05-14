Журналисты телеканала «Первый Псковский» стали призёрами межрегионального конкурса

12:37, 14 мая 2025, ПАИ

Журналисты телеканала «Первый Псковский» корреспондент Сергей Николаев и оператор Иван Лопаев стали призёрами межрегионального конкурса «Вместе в цифровое будущее», который организовал «Ростелеком». Об этом ПАИ сообщили на телеканале.

Псковских журналистов наградили дипломом за третье место с материалом о проведении высокоскоростного интернета в Изборске.

«Первый Псковский» участвует в конкурсе впервые. Жюри выбирало лучшие работы из почти 300 заявок по пяти основным номинациям среди всех регионов Северо-Запада. Кроме того, «Первый Псковский» стал одним из лидеров в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ».