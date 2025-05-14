Информацию об обрушении крыши Себежской больницы опровергли в облздраве

11:32, 14 мая 2025, ПАИ

Информацию об обрушении крыши Себежской больницы опровергли в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В социальных сетях появилась информация об обрушении крыши реконструируемой больницы в Себеже», – сообщили в комитете.

Никакого обрушения нет, подчеркнули в профильном комитете. Сейчас подрядная организация АО «Псковжилстрой» проводит строительно-монтажные работы в соответствии с планом-графиком.