Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове 24 июня
Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» пройдёт в Пскове в День молодёжи, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в городском культурном центре.
На протяжении всего праздника в городе будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления участников. Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы желающих в возрасте от 6 до 35 лет в разных категориях.
Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться до 23 июня по ссылке.
Участие и вход на фестиваль бесплатные.
Соревнования будут проходить с 9:00 до 22:00 в новом скейт-парке в сквере Александра Невского (пересечение улиц Леона Поземского и Шоссейной).
Направления соревнований:
– ВМХ/МТВ,
– скейтбординг,
– самокат,
– баскетбол 3 x 3,
– армреслинг,
– настольный теннис.
Показательные выступления и мастер-классы в рамках фестиваля проводятся по направлениям паркура и воркаута.
Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове 24 июня