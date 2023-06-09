Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове 24 июня

20:44, 09 июня 2023, ПАИ

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» пройдёт в Пскове в День молодёжи, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в городском культурном центре.

На протяжении всего праздника в городе будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления участников. Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы желающих в возрасте от 6 до 35 лет в разных категориях.

Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться до 23 июня по ссылке.

Участие и вход на фестиваль бесплатные.

Соревнования будут проходить с 9:00 до 22:00 в новом скейт-парке в сквере Александра Невского (пересечение улиц Леона Поземского и Шоссейной).

Направления соревнований:

– ВМХ/МТВ,

– скейтбординг,

– самокат,

– баскетбол 3 x 3,

– армреслинг,

– настольный теннис.

Показательные выступления и мастер-классы в рамках фестиваля проводятся по направлениям паркура и воркаута.