Работу «Ёбидоёби» в Екатеринбурге приостановили из-за массовых отравлений

21:10, 09 июня 2023, ПАИ

Суд на три месяца остановил работу доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби» в Екатеринбурге из-за случая групповой заболеваемости сальмонеллёзом. Всего отравилось 32 человека, сообщило в пятницу РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В начале недели ведомство информировало о 22 заболевших жителях Екатеринбурга после употребления роллов из доставки «Ёбидоёби».

«Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца. Всего пострадало 32 человека», – следует из релиза.

Отмечается, что в ходе проведения эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, возбудитель – сальмонелла – был обнаружен в пробах пищевой продукции. Управление СК РФ по Свердловской области организовало проведение процессуальной проверки.