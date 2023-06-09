Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

23:02, 09 июня 2023, ПАИ

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе.

В Псковском районе у деревни Кислово водитель, управляя автомобилем «УАЗ-Патриот», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.