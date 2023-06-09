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Происшествия

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе.

Фото здесь и далее: ПАИ

В Псковском районе у деревни Кислово водитель, управляя автомобилем «УАЗ-Патриот», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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