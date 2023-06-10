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Культура

Псковичей приглашают на концерт органистки из Москвы

10 июня в 16:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах выступит органистка из Москвы Екатерина Табакова, сообщили ПАИ организаторы концертов. 

В программе: прелюдия соль мажор Н. Брунса, «Всенощное бдение» («Благослови, душе моя, Господа», «Ныне отпущаеши») С. Рахманинова — А. Шмитова, концерт для органа ля минор BWV 593 И. С. Баха, хорал (из концерта для органа № 2 «Полифоническая тетрадь») М. Таривердиева, соната № 6 ре минор ор.65/6 Ф. Мендельсона, «Медитация» О. Янченко, интродукция и пассакалья ре минор М. Регера.

Концерт состоится по адресу Печоры, улица Гагарина, 12а.

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