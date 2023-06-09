Ремонт дороги Остров – Новоржев завершили раньше срока
Ремонт трёх участков автомобильной дороги Остров – Новоржев в Островском районе завершён на два месяца раньше срока. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Специалисты привели в порядок более 4,7 км трассы в Острове и прилегающих населённых пунктах Городище, Шмойлы и Влазово. Стоимость ремонта составила 98 млн рублей.
Для безопасности дорожного движения восстановлены две искусственные неровности возле Городищенской школы, чтобы водители здесь не гоняли и притормаживали.
«Первый дорожный объект в этом сезоне принят комиссией без замечаний. Сегодня сам проехал за рулём и убедился в этом лично», – написал глава региона.
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Ремонт дороги Остров – Новоржев завершили раньше срока
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