Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Часть улиц в центре Пскова перекроют из-за велогонки

В Пскове стартует двухдневное первенство города по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

10 июня с 11:00 до 11:45 пройдёт регистрация участников соревнований на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, старт кольцевой гонки по улицам Пскова состоится в 12:00. На время проведения гонки перекроют дороги на улицах Гражданской, Спортивной и Кузнецкой. Какие именно части дорог будут перекрыты, можно увидеть на схеме. 

11 июня с 10:00 до 10:30 будет проходить регистрация участников групповой гонки в Палкино. Соревнования начнутся в 11:00.

Напомним, что первенство Пскова по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июня 2023

На Псковском озере дан старт парусной регате
10 июня 2023

Парусная регата открывается сегодня на Псковском озере
10 июня 2023

Часть улиц в центре Пскова перекроют из-за велогонки
09 июня 2023

Организацию детского турнира по футболу обсуждают в Псковской области
07 июня 2023

Фестиваль ГТО завершился в Пушкинских Горах

07 июня 2023

На фестиваль сапсёрфинга в Пскове пригласил спортсменов Борис Елкин
07 июня 2023

Межрегиональный турнир по футболу стартовал в Пскове
07 июня 2023

День бега отмечают сегодня в мире

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...