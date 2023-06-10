Часть улиц в центре Пскова перекроют из-за велогонки

10:32, 10 июня 2023, ПАИ

В Пскове стартует двухдневное первенство города по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

10 июня с 11:00 до 11:45 пройдёт регистрация участников соревнований на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, старт кольцевой гонки по улицам Пскова состоится в 12:00. На время проведения гонки перекроют дороги на улицах Гражданской, Спортивной и Кузнецкой. Какие именно части дорог будут перекрыты, можно увидеть на схеме.

11 июня с 10:00 до 10:30 будет проходить регистрация участников групповой гонки в Палкино. Соревнования начнутся в 11:00.

Напомним, что первенство Пскова по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.