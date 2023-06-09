Малолетний ребёнок пострадал в результате ДТП в Псковском районе
Трёхлетний ребёнок пострадал в результате ДТП в Псковском районе.
В Пскове на Крестовском шоссе водитель, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил столкновение с дорожной спецтехникой.
В результате ДТП пострадал трёхлетний ребёнок. Он госпитализирован в медучреждение на осмотр. Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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