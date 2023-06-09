Малолетний ребёнок пострадал в результате ДТП в Псковском районе

23:34, 09 июня 2023, ПАИ

Трёхлетний ребёнок пострадал в результате ДТП в Псковском районе.

В Пскове на Крестовском шоссе водитель, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил столкновение с дорожной спецтехникой.

В результате ДТП пострадал трёхлетний ребёнок. Он госпитализирован в медучреждение на осмотр. Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.