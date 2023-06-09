Изборский музей-заповедник изменил график работы в предстоящие выходные
В предстоящие выходные, 10, 11 и 12 июня, объекты Изборского музея-заповедника будут работать в праздничном режиме, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.
Изборская крепость 10 и 11 июня будет работать с 10:00 до 20:00, 12 июня – до 18:00. Посетить выставочный зал музея гости музея-заповедника смогут с 10:00 до 20:00, 12 июня посетить выставку можно будет до 18:00.
Экспозиции будут работать с 10:00 до 18:00. Напомним, сейчас гости заповедника могут осмотреть четыре экспозиции. В их числе – «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Русские и сето: одна земля – общая история», «Изборская палата русской словесности и православной веры».
Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово в предстоящие выходные доступна для посещения с 10:00 до 17:00.
Изборский музей-заповедник изменил график работы в предстоящие выходные
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