День социального работника отметили в Пушкиногорском районе

00:19, 10 июня 2023, ПАИ

В концертном зале Пушкиногорского КДЦ прошло торжественное мероприятие «Пусть добротой наполнится душа», посвящённое Дню социального работника, сообщает газета «Пушкинский край».

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова поздравила с праздником сотрудников и ветеранов социальной сферы, отметив, что их профессиональное служение вызывает глубокое уважение и благодарность.

Благодарностью Псковского областного Собрания депутатов отмечена Ирина Иванова. Почётными грамотами администрации Пушкиногорского района награждены Нина Алексеева, Александр Смирнов, Юлия Семёнова и Галина Комшина. Церемонию продолжила Марина Федотова, начальник территориального отдела Пушкиногорского района комитета по социальной защите Псковской области. Обратившись к собравшимся, Марина Алексеевна заметила, что, несмотря на большой объём работы, с задачами территориальный отдел справляется – и в этом заслуга сотрудников. Почётной грамотой комитета по социальной защите Псковской области награждены Марина Платоненко и Екатерина Дмитриева. Анна Семёнова награждена благодарностью комитета по социальной защите Псковской области. С особой благодарностью и уважением с профессиональным праздником Марина Федотова поздравила ветеранов социальной службы Ольгу Корнетову, Татьяну Богданову, Галину Кузьмину, Галину Андрееву, Маргариту Иванову и Галину Иванову.

С приветственными и поздравительными словами к коллегам обратились директор ГКУСО «Центр социального обслуживания Пушкиногорского района» Оксана Данченко и директор ГБУСО «Пушкиногорский дом ветеранов» Татьяна Васильева.

Для социальных работников, а также гостей мероприятия на сцене с вокальными номерами выступили Василий Кондратюк, Вадим Снегов и вокальная группа народного хора русской песни под руководством Марии Фёдоровой (аккомпаниатор – Юрий Григорьев).