В Москве презентовали туристический автомаршрут по Псковской области

14:00, 10 июня 2023, ПАИ

Председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на форуме «Путешествуй!» презентовала туристический автомаршрут по Псковской области. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Форум выступает платформой делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма, также на ВДНХ организован первый в России туристический фестиваль для аудитории путешественников», – рассказала Марина Егорова.

На форуме специалист рассказала о развитии автотуризма в Псковской области, достижениях в этом направлении и презентовала межрегиональный автомаршрут «Князь Александр Невский».

Кроме того, Марина Егорова приняла участие в нескольких мероприятиях в рамках деловой программы: это стратегическая сессия «Дорога в будущее: развитие автотуризма в России», тематическая сессия, посвящённая межрегиональному туристическому проекту «Серебряное ожерелье России», и открытый диалог представителей Минэкономразвития России с главами региональных органов власти в сфере туризма.