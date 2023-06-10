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Общество

В Москве презентовали туристический автомаршрут по Псковской области

Председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на форуме «Путешествуй!» презентовала туристический автомаршрут по Псковской области. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Форум выступает платформой делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма, также на ВДНХ организован первый в России туристический фестиваль для аудитории путешественников», – рассказала Марина Егорова.

На форуме специалист рассказала о развитии автотуризма в Псковской области, достижениях в этом направлении и презентовала межрегиональный автомаршрут «Князь Александр Невский». 

Кроме того, Марина Егорова приняла участие в нескольких мероприятиях в рамках деловой программы: это стратегическая сессия «Дорога в будущее: развитие автотуризма в России», тематическая сессия, посвящённая межрегиональному туристическому проекту «Серебряное ожерелье России», и открытый диалог представителей Минэкономразвития России с главами региональных органов власти в сфере туризма.

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