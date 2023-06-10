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Общество

Михаил Ведерников – о помощи в зоне СВО: Не всё, что мы делаем, подлежит огласке и публикации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное еженедельное видеообращение к жителям региона «Своих не бросаем». Вначале он отметил, что темы нынешнего выпуска болезненные и непростые.

«Сразу хочу подчеркнуть несколько важных моментов. Мы держим прямой контакт с большинством подразделений, в составе которых сражаются уроженцы Псковской области. Благодаря этому мы хорошо знаем о многих проблемах и сложностях, с которыми непрерывно работаем в пределах компетенций региональных органов власти. А честно говоря, зачастую и выходим за рамки этих компетенций. Тем не менее мы – гражданская администрация. Из этого следует ряд вещей, которые нужно учитывать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что, во-первых, многие данные органы власти не имеют права раскрывать. «Если мы о чём-то не говорим, это не означает, что мы бездействуем в неведении. Не всё, что мы делаем, подлежит огласке и публикации», – заявил губернатор.

Михаил Ведерников отметил также, что некоторые данные не всегда могут получить оперативное подтверждение по официальным каналам. «А мы не можем говорить о том, в чём не убеждены на 100 %. Делать предположения и гипотезы на основе обрывочных сведений – означает идти по пути ошибок, которые будут играть на руку противнику», – напомнил глава региона

По его словам, есть возможность уточнять какие-то данные по параллельным каналам в правительствах других регионов, в силовых ведомствах, в том числе используя и личные каналы коммуникации.

«Это позволяет нам ориентироваться даже в самых сложных и запутанных ситуациях, принимать необходимые превентивные решения. Несмотря на все сложности, мы высвечиваем проблемные точки в тумане войны и делаем всё для помощи нашим бойцам, посылая необходимое оснащение, экипировку, защищая их интересы на более высоких уровнях власти, в том числе оперативно доводя соответствующие данные», – рассказал Михаил Ведерников.

Он предупредил, что соперник внимательно изучает все данные. «Поэтому часть информации мы не можем разглашать, чтобы ею не воспользовался противник. Вы, кстати, тоже это учитывайте, когда пишете комментарии», – рекомендовал губернатор.

«Эти пункты стоит принимать во внимание всегда, но особенно сейчас, когда иноагентские ресурсы всячески пытаются расшатать ситуацию. Помните, что у них точно нет доступа ни к каким достоверным данным и, слава богу, нет возможности влиять на ситуацию. Ориентироваться на них бессмысленно. Они работают не в ваших, не в наших интересах, а наполнять их какой-то информацией просто преступно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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