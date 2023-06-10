О музыке, импровизации и страхе рассказал джазмен Игорь Бутман в интервью «АиФ-Псков»

14:14, 10 июня 2023, ПАИ

Самый известный и титулованный российский джазмен Игорь Бутман дал интервью «АиФ-Псков». Он рассказал, как рождается импровизация, почему в советское время в джаз «шли от отчаяния» и зачем в его Академии джаза учат «сперва увлечь человека словом, а потом уже музыкой».

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Игорь Бутман родился в Ленинграде 27 октября 1961 года. Советский и российский саксофонист, народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В 2019 году основал и возглавил единственную в России Академию джаза.