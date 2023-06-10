Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе

12:02, 10 июня 2023, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка». Водитель автомобиля Lifan не справился с управлением на трассе у деревни Вейно.

От госпитализации владелец автомобиля отказался. На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.