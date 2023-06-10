Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе
Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка». Водитель автомобиля Lifan не справился с управлением на трассе у деревни Вейно.
От госпитализации владелец автомобиля отказался. На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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